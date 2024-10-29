Монгольские семьи, живущие и работающие в Южной Корее, могут получать различные социальные пособия

CentralAsia (MNG) -

День «Монгольской семьи» для граждан, проживающих и работающих в Южной Корее, прошел 26 октября, в минувшую субботу в Сеуле. Мероприятие было организовано совместно Министерством семьи, труда и социальной защиты и смежными ведомствами.

По данным исследования, в Южной Корее проживают около 56 тысяч граждан нашей страны, причем около 15% этих граждан живут семьями. Кроме того, более 17 000 граждан Южной Кореи работают нелегально или имеют визовые нарушения. При этом лишь около 2000 из 56 000 граждан платят взносы социального страхования.

Таким образом, в ходе Дня «Монгольской семьи» граждане были проинформированы о возможности участия в услугах социального страхования онлайн и получения пособий по инвалидности, пособий по беременности и родам.

По данным Министерства семьи, труда и социального обеспечения, монгольские семьи, проживающие и работающие в Южной Корее, могут получать пособия по инвалидности и пособия по беременности и родам.

источник: MiddleAsianNews

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