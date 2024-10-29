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Токаев прибыл в Монголию с государственным визитом

CentralAsia (MNG) -  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Монголию с государственным визитом по приглашению президента Хурэлсуха Ухнаа, сообщила в понедельник пресс-служба монгольского лидера.

По прибытию в международный аэропорт Буянт-Ухаа Касым-Жомарта Токаева встретили министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, посол Казахстана в Монголии Габит Койшибаев и другие официальные лица.

В рамках государственного визита лидеры Монголии и Казахстана проведут официальные переговоры.

Последний раз президент Казахстана посещал с государственным визитом Монголию 16 лет назад.

Дипломатические отношения между Монголией и Казахстаном установлены 22 января 1992 года.

источник: MiddleAsianNews

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