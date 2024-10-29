Делегация ОДВЗЯИ принята министром иностранных дел Монголии

CentralAsia (MNG) -

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла делегацию во главе с Исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом в ходе рабочего визита делегации в Монголию с 24 по 27 октября 2024 года.

Стороны обменялись мнениями об отношениях и сотрудничестве между Монголией и ОДВЗЯИ, подчеркнув важную роль организации в укреплении глобального мира и безопасности. Кроме того, они подчеркнули важность полного соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и обсудили сотрудничество в обеспечении статуса зоны, свободной от ядерного оружия, и ядерной безопасности, как сообщило Министерство иностранных дел Монголии.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — многосторонний международный договор, направленный на запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Договор принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.

Договор расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введённый Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.

Договор состоит из преамбулы, 17 статей, двух Приложений и Протокола. В соответствии со статьёй I Договора:

Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

Каждое государство-участник обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва.

На базе договора создана Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний со штаб-квартирой в Венском международном центре, Вена. С 2021 года должность исполнительного секретаря организации занимает Роберт Флойд.

источник: MiddleAsianNews

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