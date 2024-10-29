Volkswagen намерен закрыть три завода в Германии и уволить десятки тысяч человек

CentralAsia (CA) - Глава совета трудового коллектива концерна Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что руководство планирует уволить десятки тысяч сотрудников, закрыть как минимум три завода в Германии и сократить производство на оставшихся.

Крупнейший европейский автопроизводитель уже несколько недель ведет переговоры с профсоюзами о своих планах по реорганизации бизнеса и сокращению расходов. В том числе впервые за многие десятилетия он рассматривает возможность закрытия заводов на территории Германии.

Глава совета трудового коллектива — это не глава профсоюза. Кавалло занимает высокую (и высокооплачиваемую) должность в менеджменте концерна.

«Руководство абсолютно серьезно относится ко всему этому. Это не бряцание оружием на переговорах, — сказала Кавалло сотрудникам крупнейшего завода автопроизводителя в Вольфсбурге. — Это план крупнейшей промышленной группы Германии начать распродажу предприятий в своей родной стране».

Кавалло не сказала, какие именно заводы будут затронуты и сколько из примерно 300 тысяч сотрудников Volkswagen Group в Германии могут лишиться работы.

Однако она пригрозила прервать переговоры с профсоюзами, если те упрутся и будут настаивать на своем.

Ее комментарии означают серьезную эскалацию конфликта между рабочими Volkswagen и руководством концерна.

Вдобавок это неприятная новость для правительства Германии, экономика которой сокращается второй год подряд, а коалиции канцлера Олафа Шольца пока не удается найти способ ее стимулировать. В следующем году страну ждут федеральные выборы.

Представитель федерального правительства заявил, что в Берлине знают о ситуации, в которой оказался Volkswagen, и поддерживают тесный диалог с компанией и представителями рабочих.

«Однако позиция канцлера в этом вопросе ясна: возможно, оказавшиеся ошибочными управленческие решения прошлого не должны идти во вред сотрудникам. Сейчас цель состоит в том, чтобы сохранить и обеспечить рабочие места», — сказал он.

Проблемы Volkswagen

Volkswagen заявляет, что компании необходимо сократить расходы на оплату труда.

Томас Шефер, возглавляющий торговую марку Volkswagen, заявил, что немецкие заводы недостаточно производительны и на 25-50% превышают целевые расходы.

По его словам, на некоторые заводы концерн тратит вдвое больше аналогичных расходов у конкурентов.

В последние годы Volkswagen испытывает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители и рабочую силу, жесткой конкуренции со стороны азиатских производителей, в первую очередь китайских, слабеющего спроса в Европе и Китае и несостоявшейся «электрической революции» — предсказанного оптимистами поголовного перехода развитых стран на электромобили.

«Я считаю, что это отражает уникальную комбинацию неблагоприятных факторов: конкуренция в Китае, ослабление спроса в Европе, особенно на электромобили, ужесточение регулирования», — сказал Reuters отраслевой аналитик Даниэль Шварц.

Volkswagen собирается представить свои окончательные предложения по сокращению расходов на оплату труда в среду. В этот день представители рабочих и менеджмента встретятся для проведения второго раунда переговоров о зарплате, а концерн опубликует финансовые результаты за третий квартал.

Руководство утверждает, что по-прежнему готово вместе с рабочими искать пути выхода из сложившейся ситуации.

«Ситуация серьезная, и ответственность партнеров по переговорам огромна… Без комплексных мер по восстановлению конкурентоспособности мы не сможем позволить себе важные инвестиции в будущем», — цитирует Reuters члена правления Volkswagen Group Гуннара Килиана.