Израиль запретил работу агентства ООН по помощи палестинским беженцам

CentralAsia (CA) - Парламент Израиля (Кнессет) одобрил во втором и третьем чтениях два законопроекта, которые запрещают деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на территории страны. Об этом сообщили «Кан» и The Times of Israel.

Один законопроект фактически прекращает работу агентства в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме, другой запрещает израильским чиновникам и госорганам контактировать с БАПОР. В поддержку закона проголосовали 92 депутата, против — 10, уточняет The Times of Israel.

В БАПОР заявили, что голосование в Кнессете «создает опасный прецедент», «противоречит уставу ООН», а также нарушает обязательства Израиля по международному праву. Агентство отмечает, что закон усугубит страдания палестинцев, «особенно в секторе Газа, где люди уже более года переживают ад».