Президента Казахстана официально встретили на главной площади Улан-Батора. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 28-29 октября 2024 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев находится с государственным визитом по приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа

Сегодня, 29 октября, на главной площади Улан-Батора состоялась официальная церемония приветствия. На главной площади почётный гость и президент Монголии Хурэлсух Ухнаа поприветствовали официальных лиц, послов иностранных государств и представителей международных организаций, участвовавших в церемонии встречи.

После рапорта командира Государственного почетного караула прозвучали государственные гимны обеих стран. Президенты поклонились белому военному бунчику ВС Монголии, а президент Касым-Жомарт Токаев приветствовал воинов Государственного почётного караула.

Затем они отдали дань уважения памятнику Великого Чингисхана.

По окончании официальной части церемонии состоится встреча президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения