В Узбекистане на парламентских выборах победила правящая партия

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CentralAsia (UZ) - По итогам прошедших 27 октября выборов Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) получила 64 из 150 мест в Законодательной палате Олий Мажлиса (парламента Узбекистана). Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.

В действующем составе парламента либерал-демократы занимают 53 места.

Увеличила свое присутствие в Олий Мажлисе Экологическая партия – с 15 до 16 мест. Остальные партии лишились части мандатов, больше всех потеряла «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»): в новом составе парламента она получит 29 мест, сейчас занимает 36.

Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») получит 21 место (сейчас — 24), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) – 20 мест (22).

Выборы впервые прошли по смешанной системе — 75 депутатов были избраны по мажоритарной (одномандатные округа), 75 — по пропорциональной (на основе партийных списков).

На выборах проголосовало свыше 15 млн из почти 20 млн зарегистрированных избирателей, или 74,72%.

В том числе – более 140 тысяч узбекистанцев, живущих за рубежом.

В Узбекистане с 2005 года действует двухпалатный парламент – Законодательная (нижняя) палата и Сенат. Все 150 мест в нижней палате поделены между пятью официально зарегистрированными в стране политическими партиями. Парламент избирается сроком на пять лет. Срок полномочий депутатов действующей Законодательной палаты, сформированной в декабре 2019 года, истекает в конце 2024 года.