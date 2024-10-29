По делу о покушении на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана задержаны четыре человека

Комил Алламжонов

CentralAsia (UZ) - По уголовному делу о покушении на жизнь бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова задержаны четверо мужчин. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.

О задержании одного из подозреваемых надзорный орган заявил 27 октября. Имена, фамилии либо инициалы задержанных не приводятся. Не упоминается и Алламжонов. В сообщении Генпрокуратуры указан лишь автомобиль Range Rover и инициалы водителя — С.С.

Дело возбуждено по статьям 25 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), 97 («Умышленное убийство») и 248 («Незаконный оборот огнестрельного оружия, боевых припасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств») Уголовного кодекса Узбекистана. В следственную группу вошли сотрудники прокуратуры разного уровня — Генеральной, Ташкентской областной, Ташкентской городской, Военной и Транспортной, а также представители МВД, ГУВД области и столицы Узбекистана, Таможенного комитета.

Инцидент произошел 26 октября в 01:40 по местному времени на улице Ифор в Кибрайском районе Ташкентской области. Двое неизвестных несколько раз выстрелили в ехавший автомобиль Range Rover, после чего скрылись в неизвестном направлении. Пострадавших нет.

40-летний Комил Алламжонов занимал пост пресс-секретаря президента Узбекистана с декабря 2017 года по октябрь 2018-го. Затем его назначили исполняющим обязанности генерального директора Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ), которое позже трансформировалось в Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК). Заместителем Алламжонова была дочь действующего президента Узбекистана Саида Мирзиёева.

В январе 2020 года Алламжонов и Мирзиёева объявили об уходе из АИМК и создали Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа. Алламжонов возглавил попечительский совет фонда, Мирзиёева заняла пост его заместителя.

Летом 2022 года Алламжонов вернулся в администрацию президента на должность заместителя главы этого органа, занимался вопросами изучения общественного мнения и информационной политики. В августе 2023 года возглавил департамент информационной политики администрации президента, 30 сентября текущего года был уволен с этой должности, после чего заявил о намерении работать в частном секторе.