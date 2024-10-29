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Председатель Великого Государственного Хурала Монголии принял посла Кыргызстана

CentralAsia (MNG) -  28 октября 2024 года Председатель Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики Айбека Артыкбаева. Об этом сообщила пресс-служба ВГХ.

На встрече председатель Амарбаясгалан отметил широкий спектр возможностей для развития сотрудничества во многих секторах и взаимного обмена опытом развития между Монголией и Республикой Кыргызстан, которые являются развивающимися странами, не имеющими выхода к морю и расположенными вблизи Центральной Азии.

Посол Айбек Артыкбаев подчеркнул, что Монголию и Кыргызстан связывают тесные исторические связи, охватывающие столетия, и выразил готовность активно работать над укреплением традиционных дружественных связей, обогащением сотрудничества новым содержанием, а также углублением сотрудничества в области сельского хозяйства и торговли между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями о дальнейшем углублении традиционных дружественных отношений, активном наращивании сотрудничества между законодательными органами двух стран, создании парламентских групп, активизации обменов представителями всех уровней.

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