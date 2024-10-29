Coca-Cola отзывает из продажи в Австрии 28 млн бутылок после сбоя на производстве

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CentralAsia (CA) - Компания Coca-Cola объявила об отзыве 28 млн газированных напитков объемом 0,5 литра в Австрии из-за риска того, что они могут содержать мелкие кусочки металла после производственной аварии. Об этом сообщает APA.

В Coca-Cola говорят, что отзыву подлежат напитки Coke, Fanta, Sprite и MezzoMix в 0,5 бутылках с конечным сроком годности от 4 февраля 2025 года до 12 апреля 2025 года.

Как объясняет производитель, из-за технической ошибки при производстве «очень ограниченное» количество бутылок может содержать небольшие осколки.

Там добавили, что большинство бутылок все еще находятся на территории компании или на складах розничной торговли и не были реализованы.

По словам представителя австрийского регулятора потребительских товаров Александра Хенгля, это самый большой отзыв потребительских товаров в Австрии за последние по меньшей мере 25 лет.

Он добавил, что ведомство и его 80 инспекторов уже отслеживают, убирают ли розничные торговцы бутылки с полок. Процесс, как ожидается, завершат через несколько недель.