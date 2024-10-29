McDonald's возобновляет продажу бургеров, из-за которых произошло массовое отравление

CentralAsia (CA) - McDonald's возобновляет продажу бургеров Quarter Pounder после массового отравления посетителей, сообщает «Би-би-си».

В результате вспышки кишечной палочки, связанной с употреблением гамбургеров McDonald's, заразились 75 человек. В результате пищевого отравления один человек скончался. Вспышка в основном затронула запад США. В качестве возможного источника смертельных бактерий был назван нарезанный лук.

В компании заявили, что образцы их говяжьих котлет дали отрицательный результат на бактерии. Проверку проводил департамент сельского хозяйства штата Колорадо. Больше исследовать бургеры не планируют.

Компания убрала бургер Quarter Pounder из меню в ресторанах McDonald's в Колорадо, Канзасе, Юте и Вайоминге, а также в некоторых частях Айдахо, Айовы, Миссури, Монтаны, Небраски, Невады, Нью-Мексико и Оклахомы. На их долю приходится пятая часть из 14 000 ресторанов в США.

Но после проверки бургеры вернули в меню во всех ресторанах сети.