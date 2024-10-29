Судью по делу Бишимбаева наградили
Айжан Кульбаева
CentralAsia (KZ) - В специализированном межрайонном уголовном суде Астаны 28 октября наградили судью Айжан Кульбаеву. Она вела процесс по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Orda.kz.
Судья получила медаль Верховного Суда Республики Казахстан «Мінсіз қызметі үшін» II степени за многолетнюю плодотворную и безупречную службу в судебной системе, а также за вклад в её развитие.
Награду Айжан Кульбаевой вручила исполняющий обязанности председателя судебной коллегии по уголовным делам Астаны Айсулу Сламбекова. Она отметила добросовестное отношение председателя суда, качество рассмотрения дел и пожелала успехов в дальнейшей работе.
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