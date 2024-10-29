В Казахстане снова дефицит сжиженного нефтяного газа

CentralAsia (KZ) - В западном Казахстане наблюдается дефицит автомобильного газа, что подтвердило Министерство энергетики РК, передает КазТАГ.

В октябре, из-за плановых ремонтов на Атырауском НПЗ, компания «Жаикмунай» поставляет сжиженный газ как в Западно-Казахстанскую, так и в Атыраускую области. Они выделили 2490 тонн, в то время как месячная потребность составляет 9000 тонн.

Министерство ежемесячно выделяет примерно 130-140 тысяч тонн газа, но реальная потребность достигает около 164 тысяч тонн. Это приводит к дефициту в 20-25%. Основной причиной роста потребления является увеличение числа автомобилей, работающих на газе, которое в 2023 году возросло на 14% и составило 582 тысячи машин. Эти данные не включают незарегистрированные автомобили, переоборудованные на газ.

«Сложившаяся ситуация также усугубляется низкой стоимостью автомобильного газа для потребителей: его цена остается ниже себестоимости производства, составляя 60-70 тысяч тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена установлена на уровне 45 158 тенге за тонну. Заводы-производители несут убытки в размере 20-30 тысяч тенге за каждую тонну», - говорится в ответе министерства.

В настоящее время действуют ограничения на вывоз сжиженного газа за пределы Казахстана до 14 ноября 2024 года, и Министерство планирует продлить этот запрет еще на 6 месяцев.

Острый дефицит сжиженного газа наблюдается и в Актау. Некоторые автозаправочные станции (АГЗС) закрыты, а на тех, где газ есть, водителям приходится стоять в длинных очередях.

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