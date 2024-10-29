Теракт в Турции: Эрдоган заявил о ликвидации более 200 «террористов»

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

CentralAsia (CA) - После теракта в Анкаре, который произошел 23 октября, ликвидированы 213 террористов. Об этом 28 октября сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Точечные удары после теракта были нанесены по 470 целям террористической организации [в Сирии и Ираке]. Всего обезврежено 213 террористов, включая ответственных за теракт преступников», — сказал Эрдоган, его слова приводит телеканал TRT Haber.

Турецкий лидер указал, что в выявлении и уничтожении целей участвовали Вооруженные силы и Национальная разведывательная организация (MIT) Турции.

Эрдоган подчеркнул, что теракт в Анкаре — признак паники и отчаяния среди организаторов этого нападения. Президент Турции отметил, что государство не позволит террористическим организациям управлять повесткой дня в стране.

23 октября неизвестные устроили взрыв и стрельбу в здании, принадлежащем турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре. В результате теракта погибли пять человек, 22 ранены. Двух нападавших уничтожили. Один из террористов – женщина, сообщил глава МВД Турции.