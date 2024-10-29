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Путин собирается посетить Казахстан
Владимир Путин, президент России
Владимир Путин, президент России

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин приедет в Казахстан с визитом. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал агентству ТАСС.

«Визит действительно активно готовится. О датах своевременно проинформируем», - сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли ожидается такая поездка.

Как следует из протокола межправкомиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном, выдержки из которого приводило агентство КазТАГ, Путин может посетить Казахстан с государственным визитом 27 ноября.

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