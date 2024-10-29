Токаев и президент Монголии провели переговоры в юрте. Видео

Касым Жомарт Токаев, Ухнаагийн Хурэлсух

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу в узком формате с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в юрте, сообщает пресс-служба Акорды.

«Сегодня мы подпишем важные двусторонние документы, в том числе Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства. Убежден, что данный шаг будет способствовать активизации сотрудничества на всех уровнях и откроет широкие перспективы во благо развития двух народов», – заявил Токаев.

Во время встречи в узком формате президенты обсуждали вопросы взаимодействия в сферах сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса, энергетики, транспорта и логистики, а также финансов.

Токаев пригласил президента Монголии посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Продолжив переговоры с участием делегаций двух стран, стороны стали обсуждать взаимодействие в сферах торговли и экономики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, горнорудной индустрии, промышленности, инвестиций, новых технологий и космических исследований.

Токаев также заявил о готовности увеличить квоту для монгольских студентов в Казахстане и призвал поддержать совместные исследования общего исторического наследия.

По словам президента Казахстана, большой потенциал сотрудничества у стран также есть в туристической отрасли: «Мы заинтересованы в развитии Алтайского туристического кластера с Монголией, создании совместных туристических маршрутов».

В завершение встречи президент Монголии подарил Токаеву казахско-монгольский словарь, который включает более 60 тысяч словарных статей.

Токаев находится с официальным визитом в Монголии.

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