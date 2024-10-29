Туркменистан не договорился с Россией о цене на газ и прекратил поставки

CentralAsia (TM) - Компания «Туркменгаз» прекратила поставки природного газа в Россию, так как не договорилась с представителями «Газпрома» о новой цене на «голубое топливо». Причину отказа пролонгировать контракт озвучил председатель туркменской корпорации Максат Бабаев, передает ТАСС.

По словам Бабаева, соглашение о поставках туркменского газа в Россию прекратило свое действие 30 июня текущего года. Именно этот срок был обозначен, как дата переговоров по пересмотру цен.

Но стороны не нашли понимания относительно коммерческой части сотрудничества.

Впрочем, чиновник не исключил, что экспорт сырья в РФ может возобновиться.

«На сегодняшний день у нас спрос с различных сторон — с северной, западной, восточной — увеличивается. Можно сказать, каждый день мы находимся на стадии переговоров с различными покупателями и странами, поэтому все возможно», — сказал Бабаев.

По информации СМИ, «Газпром» заключил контракт на поставку туркменского газа в 2019 году. Согласно условиям договора, в течение пяти лет центральноазиатская республика должна была направлять в РФ до 5,5 млрд кубометров «голубого топлива» в год.

При этом известно, что в 2021-м Туркменистан экспортировал в Россию 10 млрд кубометров, годом позже — в два раза меньше.

В прошлом году объем поставок также составил 5 млрд куб.м. Комментируя эти сведения, посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин отмечал, что республика полностью выполнила контрактные обязательства по газовой сделке на 2023 год.