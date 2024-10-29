Штраф вместо срока: В Казахстане осужденному за избиение жены экс-акиму смягчили приговор

CentralAsia (KZ) - Суд №2 казахстанского Атырау пересмотрел приговор бывшему акиму Макатского района Ринату Ибрагимову за избиение экс-супруги, передает «Ак Жайык».

Назначенный ранее срок в два года ограничения свободы заменили штрафом. Изначально дело рассматривалось по пункту 3 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса РК — Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного. Однако апелляционная инстанция переквалифицировала его на первую часть той же статьи, посчитав, что доказательств материальной зависимости потерпевшей от осужденного предоставлено не было.

В суде также были представлены документы, подтверждающие, что женщина занималась предпринимательством, и ей на счет поступали денежные средства.

Согласно новому приговору, Ринату Ибрагимову был назначен штраф в 2,4 млн тенге ($4,9 тыс.).

Бывшая жена осужденного Акмарал Умбеткалиева минувшей весной записала видеообращение, в котором рассказала, что Ибрагимов в течение 11 лет совместной жизни регулярно избивал ее, а затем отобрал у нее детей. Ибрагимов отверг обвинения, назвав их клеветой. Против него была начата служебная проверка, а спустя несколько дней он уволился.

Суд по этому делу состоялся 19 июня текущего года. В ходе него было установлено, что 31 мая прошлого года во время ссоры Ибрагимов несколько раз пнул Умбеткалиеву ногами в область левого бедра, сломав ей позвонок. Прокурор требовал для подсудимого два года лишения свободы в колонии минимальной безопасности, однако суд тогда назначил ему условный срок.

Сообщалось, что мужчину также обязали выплатить потерпевшей 2 млн тенге (свыше $4 тыс.) в качестве компенсации. Между тем, пострадавшая заявляла, что намерена добиваться большей суммы.

Проблема семейного насилия широко обсуждается в Казахстане в последние месяцы, после того, как в апреле президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, касающиеся прав женщин и безопасности детей. Этот документ, среди прочего, ввел уголовное наказание за побои и причинение легкого вреда здоровью, а также административную ответственность за травлю несовершеннолетних.

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