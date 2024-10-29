Талибы запретили афганкам разговаривать с другими женщинами и читать Коран вслух

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CentralAsia (CA) - В Афганистане женщинам запретили разговаривать с другими женщинами, а также молиться и читать Коран вслух. О новом правиле рассказал министр по пропаганде добродетели и предотвращению порока Халид Ханафи, передает Amu.tv.

Представитель правительства подчеркнул, что взрослым афганкам запрещено позволять другим женщинам слышать их голос. Он сделал акцент на том, что женщинам следует воздержаться от такбира — исламской молитвы или чтения Корана вслух, особенно в присутствии посторонних: как мужчин, так и женщин.

Как сообщает СМИ, новое правило вызвало бурную реакцию в обществе. Например, акушерка из Герата по имени Самира возмущена тем, что ограничения негативно сказываются на ее работе. По ее словам, талибы запретили женщинам-медикам разговаривать с родственниками пациенток, в том числе обсуждать вопросы их здоровья. В итоге афганкам очень сложно оказать квалифицированную помощь. Самира отметила, что за последние два месяца контроль со стороны «Талибана» усилился.

Активистка по защите прав женщин, пожелавшая остаться анонимной, резонно задается вопросом, как жить афганкам, которые в одиночку воспитывают детей, если им даже не разрешается разговаривать. Ведь при этом сложно купить хлеб или обратиться к врачу. Такие указы парализуют жизнь женщин, делая ее невыносимой, констатирует правозащитница.

Министр Ханафи, комментируя нововведение, еще раз напомнил, что ранее афганкам запретили петь. По его словам, если женщинам не разрешается совершать такбир, как же им можно петь.

В августе текущего года талибы официально запретили женщинам выходить на улицу без хиджаба, а также разговаривать, скандировать и петь в публичных местах. В законе, содержащим данные правила, говорилось, что женский голос является интимным и соблазнительным, поэтому его нельзя слышать посторонним людям.

Практически сразу после прихода к власти в августе 2021 года «Талибан» начал вводить ограничения для женщин. Так, им нельзя заниматься спортом, гулять в парке и вообще появляться в общественных местах без сопровождения мужчины.