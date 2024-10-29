В Узбекистане для водителей скутеров и самокатов ввели штрафы

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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в Кодекс об административной ответственности, предусматривающие штрафы за нарушения ПДД водителями малогабаритных и индивидуальных средств передвижения.

Водителям скутеров, мопедов и других индивидуальных транспортных средств, совершившим нарушение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, грозит штраф в размере 3 БРВ.

Кроме того, водителям скутеров и средств индивидуального передвижения, не оборудованных светоотражателями и фонарями, также за перевозку пассажиров предусмотрен штраф в 0,5 БРВ.

Сведения о совершенных правонарушениях будут направляться в Службу безопасности дорожного движения в течение 48 часов. Если информация будет отправлена позже, водитель не будет привлечен к ответственности.

Правонарушения водителей скорой помощи или пожарно-спасательных служб признаются совершенными в состоянии крайней необходимости. Административное дело в таких случаях прекращается в соответствии со статьей 271 Кодекса об административной ответственности. При этом не требуется предъявление документов, подтверждающих выполнение неотложных служебных заданий.