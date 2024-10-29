В Грузии пересчитают голоса на парламентских выборах после массового протеста

CentralAsia (CA) - В Центральной избирательной комиссии Грузии на фоне протестов решили перепроверить результаты парламентских выборов. Комиссия пересчитает бюллетени пяти избирательных участков в каждом избирательном округе, сообщили в избиркоме.

Участки, в которых пересчитают голоса, выбрали с помощью жеребьевки.

«Окружные избирательные комиссии подсчитают бюллетени на пяти избирательных участках, определенных случайным образом, в каждом избирательном округе», — говорится в сообщении.

Подсчет в регионах начнется в 12:00 по местному времени, в Тбилиси — в 17:00. В ЦИК добавили, что для «обеспечения прозрачности» соответствующие органы могут наблюдать за подсчетом.

Пересчет происходит на фоне прошедшего накануне, 28 октября, массового протеста. Поводом стала победа на парламентских выборах партии «Грузинская мечта» (получает 89 из 150 мандатов). Четыре основные оппозиционные партии, также получившие места в парламенте, заявили, что не признают результаты. То же самое считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.