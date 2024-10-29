«Хезболла» избрала нового лидера. Им стал Наим Касем

Наим Касем

CentralAsia (CA) - Ливанская группировка «Хезболла» объявила, что избрала своим новым лидером Наима Касема после того, как в результате израильского авиадуара был убит прежний руководитель Хасан Насралла.

В заявлении группировки сказано, что совет шуры (главный руководящий орган «Хезболлы») избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем. Представители группировки заявили, что будут продолжать политику убитого Хасана Насраллы «до тех пор, пока не будет достигнута победа».

Касему 71 год. Он окончил Бейрутский университет, а в 1982 году стал одним из основателей «Хезболлы». С 1991 года он был заместителем руководителя движения.

Хасан Насралла, который возглавлял «Хезболлу» с 1992 года, погиб при авиаударе Израиля по подземному штабу в Бейруте. 5 октября при ударе ВВС Израиля также погиб Хашем Сафиеддин, которого называли преемником погибшего генсека «Хезболлы».