В Москве повысят стоимость патента для трудовых мигрантов

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CentralAsia (CA) - В 2025 году стоимость патента для трудовых мигрантов, желающих работать в Москве, вырастет почти на 20% и составит 8,9 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина.

Мэр Москвы отметил, что размер налогов, которые платят мигранты, должен быть сопоставим с суммами, которые платят со своих доходов россияне.

«Мы исходим из перечисления нашими гражданами подоходного налога ежемесячного и сопоставляем с этой категорией работников. Как правило, это невысокая квалификация людей. Сегодня у нас 7,5 тысячи [рублей] ежемесячная оплата патентов, по сути дела, это аванс подоходного налога. С 1 января она будет 8,9 тысячи [рублей]», — сказал Собянин.

По его словам, эта мера позволяет выравнивать расходы работодателей на мигрантов и российских граждан.

«Механизм был создан давно, он как раз и регулирует эту историю, чтобы мигрант не обходился дешевле работодателям, чем наши граждане», — пояснил Собянин.

По словам мэра, сейчас в Москве насчитывается около 450 тысяч действующих трудовых патентов, значимого роста выдачи таких документов не наблюдается.

Тем временем в Санкт-Петербурге стоимость трудового патента планируют увеличить в 2025 году с 4,6 тысячи до 6 тысячи рублей в месяц.