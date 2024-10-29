Минобороны России сообщило о взятии под контроль Селидово в ДНР

// Deep State

CentralAsia (CA) - Группировка войск «Центр» российской армии полностью взяла под контроль город Селидово в Донецкой области, заявили в Минобороны РФ.

Ранее 29 октября военное ведомство также заявило о взятии российскими войсками трех населенных пунктов в ДНР — это город Горняк и села Богоявленка и Катериновка. Все они находятся к югу от Селидово.

Накануне DeepState писал, что российские войска контролируют значительную часть Селидово, но полностью город еще не заняли.

Селидово находится в Покровском районе ДНР, неподалеку от железнодорожной станции Селидовка. К северу от города проходит трасса М-30.