Минобороны России сообщило о взятии под контроль Селидово в ДНР
- Азия и мир, политика
- 17:14, 29 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Группировка войск «Центр» российской армии полностью взяла под контроль город Селидово в Донецкой области, заявили в Минобороны РФ.
Ранее 29 октября военное ведомство также заявило о взятии российскими войсками трех населенных пунктов в ДНР — это город Горняк и села Богоявленка и Катериновка. Все они находятся к югу от Селидово.
Накануне DeepState писал, что российские войска контролируют значительную часть Селидово, но полностью город еще не заняли.
Селидово находится в Покровском районе ДНР, неподалеку от железнодорожной станции Селидовка. К северу от города проходит трасса М-30.
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