Рэпер P.Diddy обвиняется в изнасиловании 10-летнего ребёнка, - Reuters

P. Diddy

CentralAsia (CA) - К обвинениям против американского музыкального продюсера и рэпера Шона Комбса (P. Diddy) прибавилось изнасилование 10-летнего мальчика. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск, который был подан в суд штата Нью-Йорк.

В документе сказано, что в 2005 году жителю Калифорнии, который в детстве хотел быть рэпером, устроили прослушивание у P. Diddy. Оно проходило в номере отеля. По словам пострадавшего, P. Diddy дал ему выпить газировки, в которой были наркотики, после чего изнасиловал. В иске также говорится, что продюсер угрожал мальчику, если тот расскажет о насилии.

В еще одном иске, с которым ознакомилось Reuters, говорится об изнасиловании 17-летнего подростка в 2008 году. Утверждается, что он проходил прослушивание для участия в реалити-шоу.

Оба иска подал адвокат Тони Базби. Он представляет интересы более чем 150 человек, которые утверждают, что стали жертвами насилия со стороны P. Diddy. Адвокаты музыкального продюсера отвергают все обвинения. По их словам, заявители заинтересованы во внимании СМИ.

18 сентября 54-летнему Шону Комбсу предъявили обвинения в организации «широкомасштабного преступного сообщества», торговле людьми и других преступлениях. Он арестован и находится в тюрьме без возможности выйти под залог. Начало судебного разбирательства назначено на 5 мая 2025 года.