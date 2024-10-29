экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Индии во время религиозного праздника на складе фейерверков произошел взрыв, пострадали 150 человек

CentralAsia (CA) -  В штате Керала на юге Индии в результате пожара на складе пиротехники пострадали 150 человек, восемь из них находятся в критическом состоянии.

India Today пишет, что склад находится рядом с индийским храмом, у которого в момент пожара проходил фестиваль по случаю национального праздника Дивали.

Полиция сообщила, что первые взрывы на складе с фейерверками прозвучали примерно в 00:30 по местному времи рядом с храмом Анджутамбалам Вираркаву. Причины происшествия еще устанавливаются. В отношении восьми сотрудников храма возбуждены уголовные дела о нарушении хранения взрывчатых веществ. Пострадавшие находятся в больницах в городах Касарагод, Каннур и Мангалуру.

Дивали — один из главных индуистских праздников, который символизирует победу добра над злом. Его также называют «Праздником огней», так как в этот день принято зажигать свечи, а также запускать «небесные фонарики» с огнем внутри и фейерверки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com