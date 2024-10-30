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Отгонтуяа завоевала бронзу на чемпионате мира по борьбе среди молодежи U23

CentralAsia (MNG) -  

ОТГОНТУЯА Чинболд завоевала бронзовую медаль в категории до 53 кг на чемпионате по борьбе среди молодежи U23 в Тиране, Албания.

На третий день соревнований Отгонтуяа завоевала медаль в женской вольной борьбе в весовой категории до 53 кг. Она начала с победы со счетом 12-2 над индианкой Хансикой Ламбой в первом раунде, а затем одержала близкую победу со счетом 10-8 над Еленой Ноэль Ивальди из США в четвертьфинале. Хотя в полуфинале она проиграла со счетом 4-4 японке Ю Сакамото, она вышла в матч за бронзовую медаль, победив представительницу Казахстана Зейнеп Баянову со счетом 12-2.

Чемпионат мира по борьбе среди юношей до 23 лет собрал более 650 спортсменов из 30 стран, которые соревновались в 30 весовых категориях

источник: MiddleAsianNews

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