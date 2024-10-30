Монголия и Казахстан установили стратегическое партнерство, чтобы поднять двусторонние отношения на новый уровень

CentralAsia (MNG) -

«Мы рады подчеркнуть, что Казахстан стал первым стратегическим партнером Монголии в Центральноазиатском регионе», — Хурэлсух Ухнаа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Монголии с государственным визитом по приглашению Президента Хурэлсуха Ухнаа. Президенты двух стран сделали совместное заявление.

Хурэлсух поддержал предложение Касым-Жомарта Токаева довести объем двустороннего товарооборота до 500 млн долларов.

«Визит Президента Республики Казахстан реализуется спустя 16 лет с 2008 года. Уверен, что дружба между народами двух стран будет и дальше укрепляться и внесет ценный вклад в расширение отношений между двумя странами. Обе страны имеют давние братские отношения и являются братскими странами. В рамках этого визита было принято историческое решение вывести традиционные отношения между двумя странами на новый стратегический уровень. Я считаю, что это особый исторический момент для начала новой эры отношений между двумя странами. Мы рады подчеркнуть, что Казахстан стал первым стратегическим партнером Монголии в Центральноазиатском регионе. В предстоящие годы мы плодотворно обменялись мнениями о расширении и развитии отношений между двумя странами во всех сферах, определили перспективы, приоритеты и дорожные карты сотрудничества. В ходе данного государственного визита были налажены укрепление договорно-правовой базы отношений между Монголией и Казахстаном, расширение сотрудничества в таких важных отраслях, как транспортная логистика, сельское хозяйство, ветеринарная медицина, информационные технологии, культура, туризм, а также подписаны документы между правительством и организации.

Мы также намерены интенсивно и широко развивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество между двумя странами.

Мы сошлись во мнении, что вопрос транспортной логистики очень важен для развития автомобильного транспорта, сельского хозяйства и легкой промышленности, и взаимно договорились решать препятствия, стоящие перед автомобильно-транспортным сектором, создавать новые транспортно-логистические маршруты в рамках двусторонних и многосторонних соглашений, правовых механизмов, увеличивать количество и маршруты авиарейсов.

В рамках расширения и развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами создана дорожная карта по его активизации на 2025-2027 годы.

В рамках увеличения двустороннего товарооборота до 500 миллионов долларов США и расширения торговли в агропромышленном комплексе достигнута договоренность о взаимных поставках сельскохозяйственной продукции в Казахстан. Мы также выразили благодарность за начало многопланового сотрудничества, включая взаимное изучение проектов, являющихся символами двух стран», — сказал Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев заявил: «Этот визит имеет особое значение. Монголия – наш важный сосед в этом регионе. В последние годы отношения между нашими двумя странами развиваются быстрыми темпами. Так сотрудничество, основанное на крепкой гармонии, перешло в стратегическое партнерство. Подписанные нами совместные декларации будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между двумя странами и придадут новый импульс развитию новых отношений во многих областях. В ходе визита была достигнута договоренность о восстановлении экономических отношений. Монголия и Казахстан считаются крупными странами Азии. Поэтому мы стремимся увеличить наш товарооборот. В прошлом году товарооборот достиг 150 миллиардов долларов США. Мы стремимся в ближайшее время увеличить этот показатель до 500 миллионов долларов США. Для этого необходимо увеличить разнообразие товаров в обращении. Также необходимо устранить барьеры на пути экономического сотрудничества. Поэтому правительствам обеих стран необходимо принять практические меры. Вакцины против болезней животных могут производить в Казахстане. Поэтому было решено в будущем создать монгольский завод по производству вакцин. Кроме того, мы сосредоточились на новых технологиях, минеральных ресурсах и сырье, обсудили инвестиции. Мы вместе обсуждали пути решения многих подобных проблем.

Монгольские казахи – золотой мост крепкой дружбы между двумя странами. Хочу выразить благодарность Президенту и народу Монголии за заботу о наших кровных братьях. В будущем мы будем уделять особое внимание сферам образования, науки, горного дела и культуры двух стран».

«Казахский и монгольский народы – наследники цивилизации Великой степи. Вывод наших отношений на новый уровень стратегического партнерства отвечает интересам двух стран. В Казахстане с большим уважением относятся к монгольскому народу и всегда радуются достижениям Вашей страны. Казахстанские туроператоры готовы познакомить монгольских туристов с древним городом Туркестаном, где расположен мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, и областью Улытау, где находится мавзолей Джучи хана – старшего сына Чингисхана, а также другими туристическими местами. Мы заинтересованы в развитии Алтайского туристического кластера с Монголией, создании совместных туристических маршрутов, – предложил глава Казахстана.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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