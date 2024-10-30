Монголия и Казахстан подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства

CentralAsia (MNG) -

По итогам переговоров главы государств Монголии и Казахстана Хурэлсух Ухнаа и Касым-Жомарт Токаев подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнёрства, сообщает MiddleAsianNews.

В ходе государственного визита лидера Казахстана Токаева в Монголию были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между правительствами Монголии и Казахстана о сотрудничестве в пенсионной сфере;

2. Дорожная карта по активизации торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Казахстаном на 2025/27 год;

3. Соглашение между правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания;

4. Меморандум о развитии дорог между Министерством развития дорог и транспорта Монголии и Министерством транспорта Казахстана;

5. План сотрудничества между министерствами иностранных дел Монголии и Казахстана на 2025/27 год;

6. Меморандум о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии и Министерством культуры и информации Республики Казахстан;

7. Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии и Министерством туризма и спорта Республики Казахстан;

8. Меморандум о сотрудничестве между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан;

9. Меморандум о взаимопонимании между Главным управлением ветеринарной службы Монголии и Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о сотрудничестве в области ветеринарной службы и карантина;

10. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и связи Монголии и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана;

11. Меморандум о сотрудничестве между Исполнительным аппаратом Комиссии по атомной энергии Монголии и Министерством энергетики Казахстана в области атомной энергетики.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения