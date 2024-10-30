Монгольская частная компания запустит исследовательский спутник наблюдения с АО «Қазақстан Ғарыш Сапары»
CentralAsia (MNG) - Монгольская частная группа ICT и казахстанское АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» подписали крупное инвестиционное соглашение частного сектора.
Впервые в Монголии по инициативе частного сектора будет запущен спутник наблюдения совместно с казахстанским АО «Қазақстан Ғарыш Сапары».
Это экономически эффективная инвестиция, спутник заказан и будет готов к запуску в 2027 году.
Это станет возможным благодаря Меморандуму о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
источник: MiddleAsianNews
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