Монгольская частная компания запустит исследовательский спутник наблюдения с АО «Қазақстан Ғарыш Сапары»

CentralAsia (MNG) - Монгольская частная группа ICT и казахстанское АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» подписали крупное инвестиционное соглашение частного сектора.

Впервые в Монголии по инициативе частного сектора будет запущен спутник наблюдения совместно с казахстанским АО «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Это экономически эффективная инвестиция, спутник заказан и будет готов к запуску в 2027 году.

Это станет возможным благодаря Меморандуму о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

источник: MiddleAsianNews

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