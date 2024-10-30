Подписан меморандум с Казахстаном о сотрудничестве в сфере атомной энергетики

CentralAsia (MNG) -

В ходе визита президента Казахстана лидеры Монголии и Казахстана подписали совместную декларацию, призванную поднять их партнерство на «стратегический» уровень, расширяя сотрудничество в сфере политики, безопасности, экономики и культуры.

Ключевым компонентом этого является меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики, особенно в мирных целях. Меморандум подписали секретарь-руководитель Комиссии по атомной энергетике Монголии Манлайжав Гун-Аажав и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Монголии Габит Койшибаев.

Две страны планируют обмениваться опытом в области добычи урана, радиационной безопасности, а также организовывать совместные тренинги, семинары и встречи для поддержки профессионального развития в этом секторе.

Недавно было объявлено, что 6 октября в Казахстане пройдет референдум по вопросу строительства атомной электростанции, а дата проведения референдума была объявлена ​​президентом Токаевым 2 сентября 2024 года.

В 2023 году Министерство энергетики Казахстана определило четырех основных претендентов на строительство АЭС: китайская CNNC, южнокорейская KHNP, французская EDF и российская «Росатом». Ожидается, что к проекту также будут привлечены международные организации, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), для обеспечения дополнительного надзора и соблюдения требований.

источник: MiddleAsianNews

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