Подписан меморандум с Казахстаном о сотрудничестве в сфере атомной энергетики

CentralAsia (MNG) -
В ходе визита президента Казахстана лидеры Монголии и Казахстана подписали совместную декларацию, призванную поднять их партнерство на «стратегический» уровень, расширяя сотрудничество в сфере политики, безопасности, экономики и культуры.
Ключевым компонентом этого является меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики, особенно в мирных целях. Меморандум подписали секретарь-руководитель Комиссии по атомной энергетике Монголии Манлайжав Гун-Аажав и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Монголии Габит Койшибаев.
Две страны планируют обмениваться опытом в области добычи урана, радиационной безопасности, а также организовывать совместные тренинги, семинары и встречи для поддержки профессионального развития в этом секторе.
Недавно было объявлено, что 6 октября в Казахстане пройдет референдум по вопросу строительства атомной электростанции, а дата проведения референдума была объявлена президентом Токаевым 2 сентября 2024 года.
В 2023 году Министерство энергетики Казахстана определило четырех основных претендентов на строительство АЭС: китайская CNNC, южнокорейская KHNP, французская EDF и российская «Росатом». Ожидается, что к проекту также будут привлечены международные организации, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), для обеспечения дополнительного надзора и соблюдения требований.
источник: MiddleAsianNews