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Монгольские спортсменки завоевали медали в Ираклионе, Греция

CentralAsia (MNG) -  Монгольские спортсмены завоевали медали на чемпионате мира по джиу-джитсу, завершившемся в греческом Ираклионе. В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из 58 стран.

ХОНГОРЗУЛ Бултэн
ХОНГОРЗУЛ Бултэн
МОНГОЛЖИН Ганбаатар и ШУРЭНЦЭЦЭГ Энхмөнх
МОНГОЛЖИН Ганбаатар и ШУРЭНЦЭЦЭГ Энхмөнх

ХОНГОРЗУЛ Бултэн /+70кг/ завоевала серебряную медаль в контактной категории чемпионата мира по джиу-джитсу в Греции, борясь за первенство со спортсменкой из Украины.

В 6-й день чемпионата МОНГОЛЖИН Ганбаатар завоевала серебряную медаль, а ШУРЭНЦЭЦЭГ Энхмөнх завоевала бронзовую медаль в женской категории NO-GI весовой категории /-57кг/.

На чемпионате мира среди смешанных команд монгольские спортсмены завоевали бронзовую медаль

источник: MiddleAsianNews

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