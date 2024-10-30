Монгольские спортсменки завоевали медали в Ираклионе, Греция
CentralAsia (MNG) - Монгольские спортсмены завоевали медали на чемпионате мира по джиу-джитсу, завершившемся в греческом Ираклионе. В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из 58 стран.
ХОНГОРЗУЛ Бултэн
МОНГОЛЖИН Ганбаатар и ШУРЭНЦЭЦЭГ Энхмөнх
ХОНГОРЗУЛ Бултэн /+70кг/ завоевала серебряную медаль в контактной категории чемпионата мира по джиу-джитсу в Греции, борясь за первенство со спортсменкой из Украины.
В 6-й день чемпионата МОНГОЛЖИН Ганбаатар завоевала серебряную медаль, а ШУРЭНЦЭЦЭГ Энхмөнх завоевала бронзовую медаль в женской категории NO-GI весовой категории /-57кг/.
На чемпионате мира среди смешанных команд монгольские спортсмены завоевали бронзовую медаль
источник: MiddleAsianNews
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения