Премьер-министр Монголии нанес визит вежливости президенту Республики Казахстан

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай нанес визит вежливости Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, находящемуся с государственным визитом в Монголии. Об этом сообщила пресс-служба Правительства страны.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ подчеркнул приверженность Монголии укреплению отношений и сотрудничества со странами Центральной Азии, в частности с Казахстаном, и подтвердил приверженность Монголии расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном. Премьер подчеркнул, что этот государственный визит, первый за 16 лет для Главы государства Казахстан, сыграет решающую роль в укреплении и расширении отношений и сотрудничества между двумя странами.

В ходе государственного визита две страны продвинули свои отношения до уровня «стратегического партнерства», что стало важной вехой в их сотрудничестве. Благодаря этому развитию Казахстан стал первым «стратегическим партнером» Монголии в Центральной Азии. Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ выразила намерение Монголии тесно сотрудничать с правительством Казахстана для реализации инициатив, согласованных главами двух государств, с акцентом на расширение и развитие «стратегического партнерства» между Монголией и Казахстаном.

Президент Токаев высоко оценил долгосрочную политику развития Монголии «Видение-2050» и подчеркнул потенциал для реализации экономически выгодных совместных проектов, которые могли бы стать отличительными чертами двустороннего сотрудничества. Обе стороны признали важность укрепления экономического сотрудничества путем устранения транспортных и логистических барьеров, создания новых и эффективных маршрутов и расширения воздушного сообщения для стимулирования туризма и обмена между людьми.

Казахстанская сторона выразила благодарность за гуманитарную помощь в размере 200 тыс. долларов США, предоставленную правительством Монголии в ответ на ущерб, нанесенный наводнением в Казахстане в апреле этого года.

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