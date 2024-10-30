Казахстан впервые продал Монголии космический спутник отечественного производства

В ходе государственного визита Токаева в Монголию подписано важное соглашение, которое положит начало совместной работе над проектом спутников дистанционного зондирования Земли.

Казахстан и Монголия подписали инвестиционное соглашение, направленное на создание и развитие системы дистанционного зондирования Земли, говорится в пресс-релизе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана во вторник.

«Данный проект предусматривает создание спутника для Монголии, который войдет в состав казахстанско-монгольской группировки дистанционного зондирования Земли», — говорится в пресс-релизе.

Документ был подписан в ходе официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Монголию.

Независимое управление спутниками Казахстаном и Монголией предоставит обеим странам доступ к данным, необходимым для мониторинга природных ресурсов и развития сельского хозяйства, говорится в пресс-релизе.

«Это первый случай, когда Казахстан экспортирует свой спутник, разработанный местными инженерами. Спутник будет адаптирован к потребностям Монголии, что укрепит региональную спутниковую инфраструктуру и будет означать растущий потенциал Казахстана в области космических технологий», — заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев.

Проект будет реализован на базе Национального космического центра Казахстана с участием монгольских инженеров. Специалисты из Казахстана будут проводить обучение монгольских коллег на всех этапах проекта, говорится в пресс-релизе.

Бауыржан Алматов, генеральный директор компании GHALAM:

- Проект был начат в 2023 году, сейчас на стадии находится проектирования, со следующего года ожидаем этап сборки, в рамках данного проекта полностью участвуют казахстанские специалисты. Запустить планируем в 2027 году. Группировка состоит из трех космических аппаратов среднего разрешения. Это первая казахстанская отечественная разработка.

Новый проект представляет собой шаг вперед в применении передовых технологий для устойчивого использования природных ресурсов и укрепления экономического сотрудничества между Казахстаном и Монголией.