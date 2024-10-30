Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине до февраля 2025 года

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CentralAsia (CA) - Парламент Украины на 90 дней — до 7 февраля 2025 года — продлил действие военного положения и всеобщую мобилизацию.

«За», пишет «РБК-Украина», проголосовали все 311 депутатов, принимавших участие в голосовании по этому вопросу, еще 29 депутатов не голосовали.

В Украине военное положение продлевают 13-й раз. Последний раз его продлевали в августе 2024 года — до 9 ноября.

Военное положение в Украине действует со дня начала российских военных действий — с 24 февраля 2022 года. Тогда же в стране объявили всеобщую мобилизацию.

Во время действия военного положения в Украине, в числе прочего, запрещено проведение президентских, парламентских и местных выборов.