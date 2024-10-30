ЦИК Грузии попросил прокуратуру проверить данные о фальсификациях на выборах

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Центризбирком (ЦИК) Грузии в обращении к прокуратуре страны попросил проверить обоснованность обвинений в фальсификациях на парламентских выборах 26 октября.

ЦИК утверждает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные силы «необоснованно нападают» на избирательную комиссию, а обвинения приобретают «широкий размах».

«Необходимо провести комплексное и объективное расследование, которое выходит за рамки компетенции избирательной администрации. Исходя из вышеизложенного, мы обращаемся в прокуратуру Грузии с предложением начать и провести расследование по вышеуказанным заявлениям»,— говорится в заявлении ЦИК. Центризбирком выразил готовность сотрудничать со следствием и предоставить необходимую информацию.

На фоне победы «Грузинской мечты» в Грузии начались акции протеста. 29 октября протестующие собрались у здания Тбилисского государственного университета и дошли до здания парламента в центре столицы. Собравшиеся вышли с флагами Грузии и Евросоюза.

По данным ЦИК Грузии, победу на выборах одержала правящая с 2012 года «Грузинская мечта», набравшая 54% голосов. Саломе Зурабишвили сочла результаты «тотальной фальсификацией». Четыре проевропейские оппозиционные коалиции не признали итоги выборов и призвали провести повторное голосование, причем на этот раз — под контролем международной избирательной администрации. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что международные наблюдатели зафиксировали нарушения на парламентских выборах и требуют расследования.