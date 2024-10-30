Количество мертвых тюленей на берегу Каспия в Казахстане выросло до 289

CentralAsia (KZ) - Количество погибших тюленей в Мангистау (Казахстан) достигло 289 туш, сообщает Lada.kz.

«В период с 24 по 29 октября в ходе мониторинга побережья Каспийского моря обнаружены 289 туш мёртвых тюленей. У животных отобраны биологические пробы (клыки, когти, желудки, ткани внутренних органов) для выяснения их возраста и причин гибели. О причинах гибели мы сможем сообщить только после проведения соответствующих лабораторных исследований», – рассказала научный сотрудник института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова.

Мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается. Участники экспедиции ежедневно осматривают берег (между Баутино и Форт-Шевченко и далее на юг), наблюдают за морской акваторией, ищут мёртвых тюленей на поверхности воды.

28 октября сообщалось, что в районе села Баутино на берег вынесло 151 тушу тюленя.

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения