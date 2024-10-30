Глава Казахстана посетил Национальный музей «Чингисхан»

CentralAsia (MNG) -
В рамках программы государственного визита в Монголию Президент Казахстана посетил Национальный музей «Чингисхан» в Улан-Баторе.
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев стал седьмым президентом, посетившим Национальный музей «Чингисхан». После осмотра тематических залов и экспонатов, Глава государства оставил запись в Книге почетных гостей музея.
Президента Токаева и сопровождающую его делегацию у входа в музей приветствовал директор Музея Чингисхана Монголии академик Чулуун Сампилдондов. Для официальных лиц была проведена экскурсия по истории и культурному наследию Монголии.
Коллекция музея, открытого в 2019 году, содержит более 10 000 оригинальных экспонатов. Центральное место в экспозиции отведено личности великого правителя и завоевателя Чингисхана. Наряду с этим представлены артефакты, охватывающие все периоды становления монгольской государственности: от эпохи Хунну до ХХ века.
Одной из основных задач музея является исследование и популяризация культурного наследия кочевых цивилизаций Евразии.
Глава Казахстана осмотрел экспозицию и оставил запись в книге почетных гостей. «Национальный музей Чингисхана – это летопись истории выдающейся личности и основанного им государства. Пусть этот очаг духовности служит во благо народа Монголии», – написал Касым-Жомарт Токаев.
источник: MiddleAsianNews