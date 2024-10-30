Харрис и Трамп выступили с речью за неделю до президентских выборов США

CentralAsia (CA) - Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис выступила перед многотысячной толпой в Вашингтоне с заключительной большой речью перед выборами, которые пройдут через неделю, сообщает «Би-би-си».

«Добрый вечер, Америка! — сказала она в начале выступления. — Через неделю у вас будет возможность принять решение, которое напрямую повлияет на вашу жизнь, жизнь вашей семьи и будущее этой страны, которую мы любим».

По ее словам, предстоящие выборы — это «больше, чем просто выбор между двумя партиями и двумя разными кандидатами».

«Это выбор о том, будет ли у нас страна, основанная на свободе, для каждого американца, или будет управляться хаосом и раздором, — добавила Харрис. — Пришло время для нового поколения американских лидеров».

Место проведения митинга было выбрано не случайно — оно находится рядом с Белым домом и известно как парк Эллипс. Там 6 января 2021 года ее соперник на выборах, республиканец Дональд Трамп выступал перед своими сторонниками перед тем, как некоторые из них отправились штурмовать Капитолий.

По словам Харрис, Трамп «стоял на этом самом месте почти четыре года назад и отправил вооруженную толпу к Капитолию, чтобы отвергнуть волю народа на свободных и справедливых выборах, зная, что он проиграл их».

«Это человек нестабильный, одержимый местью, охваченный обидой и жаждущий неограниченной власти», — добавила она.

Далее она изложила некоторые из своих главных политических предложений, включая снижение стоимости жилья, расширение налогового кредита на детей и включение покрытия ухода на дому в государственную медицинскую страховку для пожилых людей.

Еще больше времени она уделила разговорам об абортах и необходимости принятия законодательства, которое предоставит общенациональное право на аборт.

По ее словам, люди имеют «фундаментальную свободу» «принимать решения относительно своего тела». Обещано восстановить защиту доступа к абортам.

По оценкам штаба Харрис, на митинге собралось более 75 тысяч человек.

Пока Харрис выступала в Вашингтоне, Дональд Трамп проводил предвыборный митинг в городе Аллентаун в Пенсильвании — одном из ключевых колеблющихся штатов, в которых будет решаться исход президентских выборов.

«Вы сейчас живете лучше, чем четыре года назад?» — начал свое выступление бывший президент, повторив свои обещания снизить инфляцию и «остановить вторжение» мигрантов в США, если он вернется в Белый дом. Толпа загудела «нет».

«Камала нас опозорила, — заявил он. — В следующий вторник вы должны встать и сказать Камале, что с вас хватит, что больше вы этого терпеть не собираетесь».

Трамп уже провел масштабный митинг в минувшее воскресенье — он выступил на знаменитой арене Мэдисон-сквер-гарден в сердце Манхэттена, куда его пришел поддержать миллиардер Илон Маск и другие знаменитости.

«Если я выиграю выборы, мы быстро построим величайшую экономику в мировой истории. Именно такая была у нас во время моего прошлого срока. Мы быстро победим инфляцию и просто сделаем Америку снова доступной», — сказал Трамп в своем выступлении на Мэдисон-сквер-гарден.

За неделю до выборов отрыв Камалы Харрис от Дональда Трампа сократился. Согласно опросу Reuters/Ipsos, опубликованному во вторник, демократка опережает республиканца всего на один процентный пункт. Так, Харрис поддерживают 44% респондентов, Трампа - 43%.

«Новый опрос, в котором приняли участие 1 150 американцев по всей стране, включая 975 зарегистрированных избирателей, показал, что у Трампа есть значительные преимущества перед Харрис по ряду вопросов, которые избиратели считают наиболее актуальными», — пишет Reuters.

Так, на вопрос, какой из двух кандидатов имеет лучший подход к экономике и безработице избиратели в опросе выбрали Трампа — 47% против 37% (Харрис).

Вопрос иммиграции, где Трамп выдвинул жесткие предложения, включая массовую депортацию нелегальных мигрантов в стране, также сыграл на руку экс-президенту. Около 48% избирателей заявили, что подход Трампа к иммиграции был лучшим, за Харрис здесь отдали голоса 33% избирателей.

Вместе с тем, модель Decision Desk HQ, разработанная по заказу издания The Hill, предсказывает, что Трамп победит на выборах с вероятностью 54%. В сентябре этого года модель считала фаворитом Харрис, вероятность победы которой тогда оценивалась в 55%.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.