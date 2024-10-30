В Испании проливные дожди затопили дороги и города, есть погибшие

CentralAsia (CA) - На юго-востоке Испании проливные дожди во вторник затопили дороги и города. В пострадавших от наводнения районах погибли несколько человек, сообщает Reuters со ссылкой на лидера региона Валенсия.

«Тела погибших были обнаружены, но из уважения к семьям мы не будем предоставлять никаких дополнительных данных», - заявил Карлос Масон.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило красный уровень опасности в восточной части Валенсии. Радио- и телестанции получали сотни звонков с просьбой о помощи от граждан, оказавшихся в затопленных районах или ищущих близких, поскольку экстренные службы не смогли добраться до всех пострадавших населенных пунктов. Масон отметил, что до некоторых районов добраться «абсолютно невозможно».

В распространяемых в соцсетях видеороликах видно, как люди держатся за деревья, чтобы их не унесло течением, автомобили оказались на затопленных улицах.

Мэрия города Валенсия заявила, что занятия в школах и спортивные мероприятия будут отменены в среду, а городские парки останутся закрытыми.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с тревогой следит за сообщениями о пропавших людях, и призвал жителей пострадавших регионов «избегать ненужных поездок».

Ученые считают, что экстремальные погодные явления становятся более частыми из-за изменения климата. По мнению метеорологов, потепление Средиземноморья увеличивает испарение воды и играет ключевую роль в усилении проливных дождей.