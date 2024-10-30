Казахстанский дипломат в ОАЭ избивал жену: Карина Мамаш официально развелась

Карина Мамаш

CentralAsia (KZ) - Карина Мамаш, супруга казахстанского дипломата, ранее сообщавшая о домашнем насилии, объявила на своей странице в Instagram о разводе.

На вопрос от подписчика в Stories Карина ответила: «Да, я официально в разводе».

Супруга дипломата Карина Мамаш ранее заявила, что 5 мая Сакен Мамаш избил её и её сестру, которая приехала к ним в гости. После этого МИД РК отозвал его из ОАЭ в Казахстан. 9 мая женщина вернулась в Астану. Для безопасности Карина с детьми поселилась в кризисном центре. Позднее стало известно, что Сакену Мамашу может грозить до семи лет заключения по статье 110 УК РК «Истязание».

28 июня суд вынес постановление об аресте на 15 суток за нападение на сестру Карины.

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