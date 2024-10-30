В Великобритании произошел пожар на верфи BAE Systems, где строят атомные подлодки

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- 12:38, 30 октября 2024
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CentralAsia (CA) - На объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс на западе страны произошел пожар.
Как пишет The Independent, там находится верфь Devonshire Dock Hall, где размещены атомные подводные лодки Astute и Dreadnought.
Полиция графства Камбрия сообщила на своем сайте, что инцидент произошел в 00:44 по местному времени. Ядерная угроза отсутствует. Двух сотрудников предприятия госпитализировали с подозрением на отравление дымом.
Один из мостов, который ведет к предприятию, перекрыли. Полиция рекомендовала жителям близлежащих домов не выходить на улицу и не открывать окна.
Верфь DDH производит атомные подводные лодки для британского флота и является вторым по размерам судостроительным комплексом такого типа в Европе.
BAE Systems — один из крупнейших в мире производителей вооружений, выпускающий, помимо подлодок, танки, истребители, БМП и многое другое.