экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В ближайшие дни в Казахстане ожидаются дожди и снег

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 31 октября – 2 ноября под влиянием Атлантического циклона сохранится неустойчивая погода, ожидаются дожди, снег, гололед и туман.

1 ноября на западе республики прогнозируются сильные дожди, по западу, северо-западу и северу страны – усиление ветра. При этом на западе днем потеплеет до +12+17°С, на северо-западе и севере – до +7+15°С, на севере, востоке и в центре страны воздух прогреется до +4+9°С, на юге и юго-востоке – до +12+17°С, а в горных районах ожидается +3+8°С.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com