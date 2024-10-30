В ближайшие дни в Казахстане ожидаются дожди и снег

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 31 октября – 2 ноября под влиянием Атлантического циклона сохранится неустойчивая погода, ожидаются дожди, снег, гололед и туман.

1 ноября на западе республики прогнозируются сильные дожди, по западу, северо-западу и северу страны – усиление ветра. При этом на западе днем потеплеет до +12+17°С, на северо-западе и севере – до +7+15°С, на севере, востоке и в центре страны воздух прогреется до +4+9°С, на юге и юго-востоке – до +12+17°С, а в горных районах ожидается +3+8°С.

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