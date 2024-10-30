Прокуратура Грузии начала расследование возможной фальсификации выборов, президента вызвали на допрос

Саломе Зурабишвили

CentralAsia (CA) - Прокуратура Грузии вызвала президента Саломе Зурабишвили в связи с ее заявлениями о нарушениях на парламентских выборах.

Ведомство считает, что глава государства может располагать доказательствами нарушений. Прокуратура начала расследование по статье о фальсификации на выборах.

Основанием для начала расследования стало обращение Центральной избирательной комиссии, которая признала правящую «Грузинскую мечту» победителем на выборах. Допрос Зурабишвили запланирован на 31 октября. Прокуратура пообещала изучить все факты, озвученные президентом, партиями и наблюдателями и допросить всех, кто может располагать информацией о фальсификациях.

Прокуратура также отметила, что проводится расследование нескольких уголовных дел по отдельным нарушениям во время предвыборной гонки и в день голосования.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54% голосов. Оппозиция и президент Саломе Зурабишвили отказались признать итоги выборов и организовали акции протеста.