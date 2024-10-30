В Иране запретили пейджеры и смартфоны Motorola после подрыва устройств связи в Ливане

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CentralAsia (CA) - Власти Ирана запретили ввоз и использование смартфонов и пейджеров Motorola после многочисленных взрывов мобильных устройств, устроенных спецслужбами Израиля в Ливане. Об этом сообщает индийское издание Republic World.

«Ссылаясь на соображения безопасности, все смартфоны и пейджеры американского бренда Motorola будут запрещены в Иране и не смогут быть зарегистрированы в телекоммуникационных сетях страны. Интернет-магазины в стране уже придерживаются новых распоряжений, поскольку запрещённые устройства отображаются как «нет в наличии» на веб-сайтах и других онлайн-платформах», – пишет издание.

С 17 по 18 сентября в Ливане дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000. Reuters со ссылкой на источник писало, что взрывчатку в гаджеты могла заложить израильская разведка «Моссад».

Вторая волна взрывов произошла 18 сентября. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Погибли как минимум 20 человек, включая девятерых бойцов группировки «Хезболла». Ранения получили более 450 человек.