В Узбекистане сократят количество сотрудников в госорганах на 3 тыс. человек

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане оптимизируют численность сотрудников госорганов. Уволят 2949 человек. Президент Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ.

В документе отмечено, что реформы по уменьшению количества чиновников в основном коснулись министерств и ведомств, входящих в состав экономического комплекса.

До издания вышеупомянутого указа общее число персонала госорганов исполнительной власти страны составляло 56509 единиц. Теперь же их количество сократилось до 53560 человек, из которых 49105 получают зарплату из бюджета, 4455 — из внебюджетных фондов.

Согласно изменениям, на одну единицу возросло число комитетов и агентств, но были упразднены две инспекции.

Таким образом, сейчас в Узбекистане насчитывается 70 органов республиканской исполнительной власти:

21 министерство;

26 агентств;

14 комитетов;

9 инспекций.

Сократился штат Министерства занятости и сокращения бедности — на 1416 чиновников, до 3234 позиций. Такая же тенденция распространилась на Министерство инвестиций, промышленности и торговли — минус 336 сотрудников, до 1024.

Число служащих Министерства экономики и финансов уменьшилось на 580 человек, до 5626. Но вместе с тем количество заместителей главы ведомства увеличилось с 7 до 8.

Штат Таможенного комитета вырос на 693 чиновника, до 4690, а Комитета семьи и женщин — на 433 единицы, до 585.

Изменение затронули и штат хокимиятов (администраций городов и районов). В частности, сократилось количество чиновников в аппаратах местных администраций. Это связано с упразднением Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства и центров при хокимиятах с передачей их функций Министерству занятости.

В этот раз президентским указом сократилось на 5,2% чиновников.

В январе прошлого года произошла подобная реформа, в результате которой госорганы лишились около 17,5 тысячи штатных единиц или 24% об их общего числа.