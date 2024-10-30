Мэра казахстанской Сарани уволили за срыв подготовки к отопительному сезону

Еркин Баулыков

CentralAsia (KZ) - Акима (мэра) казахстанской Сарани Еркина Баулыкова освободили от должности за срыв начала отопительного сезона в городе, сообщает администрация Карагандинской области. Такое решение принял глава региона Ермаганбет Булекпаев.

Временно исполняющим обязанности акима Сарани назначен Максат Кайрешов, работавший до этого заместителем Баулыкова.

Накануне на аппаратном совещании аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев объявил строгий выговор руководителю управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектесу Досаеву и Еркину Баулыкову, однако об увольнении последнего речи не шло.

Жители Сарани остались без тепла в середине октября, когда температура на улице была около 0 градусов. В акимате тогда заявили о технологическом сбое в новой центральной котельной, которую строили около 10 лет. Спустя пару дней премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов пообещал привлечь к ответственности виновных в срыве отопительного сезона в городе.

Минувшей зимой в Казахстане произошла череда аварий на теплосетях, заставившая власти уделить повышенное внимание коммунальному хозяйству. По этому вопросу неоднократно высказывался и президент Касым-Жомарт Токаев. «Обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов — одна из базовых функций правительства и акиматов. Однако каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы. Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния», — заявил он на расширенном заседании правительства в феврале этого года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения