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В Испании 51 человек погиб в результате наводнений
Предыстория: В Испании проливные дожди затопили дороги и города, есть погибшие

CentralAsia (CA) -  Ураган «Дана» стал причиной наводнений на юго-востоке Испании. В Валенсии погиб 51 человек, сообщил Единый оперативно-координационный центр, передает ABC.

Продолжаются поиски погибших, специалисты приступили к опознанию тел.

В Валенсии некоторые районы оказались отрезаны из-за затопленных дорог. Наблюдаются перебои с электричеством и связью. Скоростной поезд, в котором находились 300 человек, сошел с рельсов, никто не пострадал. Нарушено автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

В пострадавшие районы направили больше 1 тыс. военных. Региональные власти рекомендовали людям оставаться дома, чтобы не осложнять работу спасателей.

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