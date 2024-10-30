Убийство охранника в ЖК Алматы: Следствие возобновило уголовное дело

CentralAsia (KZ) - Расследование убийства охранника ЖК «Меркур Тауэрс» в Алматы, которое произошло в марте этого года, возобновили, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

В полиции напомнили, что подозреваемого сразу же взяли под стражу, но сроки досудебного расследования были прерваны в связи с проведением судебно-психиатрического исследования.

«В настоящее время производство возобновлено, назначены соответствующие экспертизы», – рассказали в департаменте.

Преступление было совершено в конце марта на территории ЖК «Меркур Тауэрс». Мужчина на внедорожнике нанёс охраннику многочисленные телесные повреждения, в том числе неоднократно проехал по нему на своём автомобиле.

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