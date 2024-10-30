Неформальный саммит СНГ пройдет в конце декабря в Астане

CentralAsia (KZ) - Неформальный саммит Содружества Независимых Государств состоится в конце декабря текущего года, сообщил в среду журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«28 ноября в Астане состоится встреча глав государств ОДКБ, а в конце декабря состоится традиционная неформальная встреча глав государств СНГ», - сказал Лебедев, которого цитирует госагентство БелТА.

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